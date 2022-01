Ny forlænget aftale nær

Tennisklub nægtede at underskrive – nu er et tilbud om lejeaftale forlænget fra 10 til 30 år. Sagen skal dog først endnu en tur forbi byrådet

Efter forslag fra liste T besluttede kommunalbestyrelsen i december at genoverveje lejeaftalen af arealerne på Engvej til Dragør Tennis.

En enig kommunalbestyrelse valget at sende sagen tilbage i Økonomiudvalget, der i marts 2021 ellers vedtog at følge forvaltningens anbefaling og tilbyde tennisklubben en tiårig forlængelse af lejeaftalen, der ville udløbe 1. juli 2028.

Dragør Tennis ønskede en 50-årig aftale med kommunen – og ville derfor ikke underskrive den 10-årige aftale, de blev tilbudt.

Dragør Tennis’ formand Joakim Thörring forklarer i et debatindlæg i Dragør Nyt i slutningen af oktober (læs indlægget her, red.), at man i tennisklubben skal bruge en lang lejeaftale for at have mulighed for ansøgning og optagelse af ekstern finansiering til forbedringer af tennisanlægget, der ifølge formanden selv kan løbe op i millionklassen.

Ved behandlingen i Økonomiudvalget torsdag den 20. januar oplyste forvaltningen, at der ikke vil være juridiske hindringer i vejen for at indgå en 50-årig lejeaftale – men at kommunen som udgangspunkt vil være bundet i perioden. Derfor blev det også foreslået at fastsætte et gensidigt opsigelsesvarsel på to eller tre år.

Behandling i kommunalbestyrelsen

Socialdemokratiet, Konservative, Sydamagerlisten og Venstre foreslog i fællesskab at tilbyde Dragør Tennis en 30-årig lejeaftale og at give forvaltningen tilladelse til at forhandle kontrakten på plads. De seks medlemmer af Økonomiudvalget fra fire partier stemte alle for forslaget, mens liste T-medlemmet Peter Læssøe undlod at stemme.

Socialdemokratiet og liste T begærede efterfølgende sagen i kommunalbestyrelsen, hvor den vil blive behandlet torsdag den 3. februar.

