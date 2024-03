Ny kampagne på biblioteket

»Breaking: Læsetvang er noget lort!«

Mange har sikkert læst overskrifterne om dårlige læseresultater og dalende læselyst blandt danske børn: Kort sagt en læsekrise.

I hele marts måned deltager det lokale bibliotek, Dragør Bibliotek, i den børnerettede kampagne Breaking: »Læsetvang er lort!«, der også kan findes på eReolen Go og YouTube. Kampagnen er et humoristisk indspark til at tage samtalen med børnene om, hvordan de oplever læsning. Og hvem ved, måske er der også en ting eller to, voksne kan gøre anderledes?

Baggrund for kampagnen

Bibliotekerne har spurgt over 130 børn mellem 10 og 13 år, hvad der har indflydelse på deres lyst og engagement til at læse. Børnene peger her i høj grad på, at tvang pålagt fra deres voksne har en negativ indflydelse på deres læseglæde. Blandt andet »tvangen« i form af 20 minutters daglig læsning og kravet til hvilke bøger og formater, der tæller med i den »rigtige læsning«, er noget børnene fremhæver.

Rigtige rollemodeller

»Når jeg skal læse, siger min mor, hun er på Aula, men jeg kan se, hun bare tjekker lnstagram.« Sådan lyder en af de mange udtalelser fra børn i kampagnen.

Ifølge undersøgelsen er forældres funktion som rollemodeller er et af de punkter, børnene peger på, når de taler om deres oplevelser med læsetvang.

Der er nemlig mange børn, som er i tvivl om, om deres forældre overhovedet selv læser bøger, og som efterspørger, at læsning i højere grad bliver en fælles aktivitet i familien.

Læsetvang uden anden motivation virker ikke – den kommer i hvert fald med en masse afledte negative effekter, påstår kampagnen.

Med sin deltagelse i kampagnen ønsker biblioteket i Dragør at skabe et udgangspunkt for en samtale om, hvilke mulige veje, der kan skabe læseglæde hos det enkelte barn, og samtidig også en læring i, hvordan man sammen med børnene finder bedre indgange til læsningen, end æggeuret og bedagede bøger.

TM