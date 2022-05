Bibliotekerne har opstart af ny, gratis læsekreds for voksne.

Ny læsekreds

Dragør Bibliotekerne introducerer en ny, gratis læsekreds for voksne. Under temaet den gode fortælling kan deltagerne her dele sine gode læseoplevelser med de øvrige deltagere eller fortælle dem om deres yndlingsbog.

På læsekredsens første møde, der finder sted onsdag den 18. maj kl. 19–21 i mødelokalet »Nærværet« på Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18, vil bibliotekar Ulla Fajferen give en introduktion af forløbet. Møderne herefter ligger også om onsdagen – en gang om måneden.

Tilmelding påkrævet. Se mere herom på bibliotekts hjemmeside – drabib.dk