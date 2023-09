Nyansat leder

Den 1. august blev Troels Wassard Lund ansat som leder af UngDragør og fik dermed ansvaret for at videreudvikle Dragør Kommunes nye samlede fritidstilbud for børn og unge fra deres 4. klassetrin frem til og med de fylder 18 år.

Samlet fritidstilbud

UngDragør er Dragør Kommunes nye samlede fritidstilbud, som tidligere bestod af Dragør Ungdomsskole samt Klub Dragør.

Den fusionerede enhed er resultatet af et politisk ønske og er i dag organiseret med en ledelse, en samlet økonomi, fælles aktiviteter samt et samarbejde om at udvikle og afvikle aktiviteter. Inden sammenlægningen har der været en længere dialog- og inddragelses-proces med børn, unge, forældre, medarbejdere og foreninger samt indtag af inspiration fra andre steder.

Ifølge Dragør Kommune er en milepæl nået ved ansættelse af den nye overordnede leder af UngDragør.

Troels Wassard Lund, som oprindelig er uddannet lærer, har 15-års ledelseserfaring med i bagagen. De seneste fem år har han været leder af Brøndby Ungdomsskole og Musikskole samt af Brøndbys ungdoms- og fritidsklubber. Før det var Troels Wassard Lund ansat som ungdomsskoleleder gennem 10 år.

På rådhuset ser direktør Asger Villemoes Nielsen frem til samarbjedet med Troels Wassard Lund, som han også har budt velkommen til.

»Jeg ser meget frem til samarbejdet med Troels. Han kommer til Dragør med en lang række kompetencer og erfaringer, som passer rigtig godt til den nye stilling som leder af UngDragør,« siger Asger Villemoes Nielsen og uddyber:

»Ikke mindst er det fokus, som Dragør har haft gennem en del år på udendørs aktiviteter og udeskole, også noget, som Troels brænder for og kan videreudvikle.«

Glad og forventningsfuld

Udviklingen af fritidstilbuddet vil Troels Wassard Lund gøre sammen med en række af de kræfter, som også brænder for at skabe meningsfulde fællesskaber og spændende aktiviteter. Forventningsfuld var det således en glad leder, som efter sommeren mødte op på sin nye arbejdsplads.

»Det er en meget spændende proces, som er sat i søen i her i Dragør. Jeg glæder mig afsindigt til at møde dem, det handler om – børnene og de unge – og så ved jeg, at jeg kommer til at arbejde sammen med nogle vildt engagerede og dygtige medarbejdere. Jeg ser også frem til at møde UngDragørs fælles bestyrelse. Sammen med de unge vil vi skabe og udvikle et brandgodt fritidstilbud,« fortæller den nytilkomne leder.

Troels Wassard Lund er 48 år, gift, har tre børn og er bosat i Greve.