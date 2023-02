Nyd hinanden i kirken

Dragør Kirke inviterer valentinsdag til en aften i kærlighedens tegn

Tirsdag den 14. februar inviterer Dragør Kirke alle kæreste- og ægtepar, bedste venner eller måske blot fortrolige til en aften med både forførelse og inspiration.

Valentinsdag er kærlighedens dag – både for den lidenskabelige og sanselige kærlighed og for den nære og omsorgsfulde kærlighed til et vigtigt menneske. Derfor byder Dragør Kirke ind til en aften, hvor kærligheden, intimiteten, nærheden og i høj grad også sanserne vil få plads.

Under arrangementet, der begynder kl. 19.30, vil der være dæmpet belysning i kirken, hvori der også vil blive budt på champagne og chokolade.