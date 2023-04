Nye ansigter i Dragør Kommune

Leder af idrætshallerne

Foråret har også budt velkommen til ny leder af kommunens forskellige idrætsfaciliteter: Dragør Svømmehal, Dragør Søbad, Hollænderhallen og Kongelundshallen. Lazo Milojevic begyndte nemlig i stillingen som leder af hallerne den 1. marts.

»Vi har mange brugere og foreninger, som slår deres folder med en aktiv fritid. Foreningslivet og fysisk bevægelse giver rigtig god mening for børn, familier og de ældre. Derfor er rammerne for at kunne udfolde sig også vigtige for kommunen,« siger Kenneth Gøtterup, der er meget tilfreds med, at Lazo Milojevic har indtaget rollen som ny leder.

Lazo Milojevic kommer med erfaring som anlægsleder af havnebadene og serviceleder i Øbrohallen i København samt en længere lederkarriere på job- og arbejdsmarkedsområdet i både kommunalt, privat og styrelsesregi.

»Jeg glæder mig meget til samarbejdet med brugerne, foreningerne og idrætsudøverne,« siger Lazo Milojevic, som fortsætter:

»Sammen med mine gode medarbejdere vil jeg gennem en åben og tillidsfuld tilgang have fokus på blandt andet brugervenlighed, effektiv drift og dynamisk udvikling af rammerne for kommunens idrætsfaciliteter.«