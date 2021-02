Drag­ør Svømmeklub har fået havfruer.

Nyt fra Dragør Svømmeklub:

Nye events i støbeskeen

Corona medbringer en trist tid for foreningslivet. Går man tur ved Hollænderhallen bemærker man de tomme fodboldbaner, og trykker man næsen op ad vinduerne ind til svømmehallen, ser man det skønne blå klorvand stå tomt hen, hvor der burde være glade og aktive folk i alle aldre.

Det er desværre ikke det samme at lave vandtilvending med en 4-årig hjemme i brusebadet eller lære en 10-årig at lave et hovedspring hjemme i stuen, og de skrøbelige kroppe, som har inderligt brug for terapi og velvære i varmtvandsbassinet, mangler også deres svømmehal. Dragør Svømmeklub savner den nye, flotte svømmehal og det foreningsliv, der er forbundet med at være del af en af Dragørs mange idrætsforeninger.

Nye initiativer

Men mens der ventes på klorvandet, er der talrige initiativer i støbeskeen. I foråret var Dragør Svømmeklub så heldige at få tildelt midler fra den afgående Dragør Volleyball Klub i Dragør til at starte vandpolo – en slags håndbold for svømmende.

Det er blevet til nogle gode kampe på AquaFun-holdene, som er hold for unge, der vil prøve mange forskellige vandsportsgrene. Planen er at fortsætte med forældre-barn-events med vandpolo i weekenderne, hvor familierne kan udfordre hinanden på tværs af alder.

I trænerstaben er der fire unge mennesker, som alle har været med på de danske ungdomslandshold i vandpolo, så de er nogle gode ambassadører for sporten. De glæder sig til at smitte andre i Dragør med deres vandpolobegejstring.

Livredning er en voksende sport i Danmark – og en sport, som de unge mennesker på AquaFun-holdene er glade for.

I sommeren 2020 var en af trænerne, Christoffer Forslund-Andersen, på kursus gennem TrygFonden. Han kom hjem med udstyr såsom kastekranse og lange rescue-boards, som AquaFun-holdene har haft megen glæde af til stafetter og andre øvelser.

Eleverne bliver også trænet i hjerte-lunge-redning på de dukker, klubben har til rådighed i hallen. Der er ingen tvivl om, at livredning er en vigtig færdighed at have her i Dragør, hvor der er så lang en kyststrækning, og hvor børnene færdes ved strand og havn.

Livredderudstyret, og den træning det giver, er en uundværlig ressource for Dragørs fremtid.

Nyt udstyr

Fra kommunen har Dragør Svømmeklub fået midler til indkøb af »fitnessboards«. Disse er en slags »stand-up-paddle-boards«, som bliver spændt fast til banetovet. Det bliver et alternativ til klubbens Aqua Fitness-hold for voksne, hvor man bruger yoga, crossfit og andre øvelser, der udfordrer balancen og musklerne i hele kroppen.

I første omgang vil det udbydes det som events, så folk kan komme og prøve, om holdet er noget for dem.

Lige inden nedlukningen indkøbte svømmeklubben undervandsrugbyudstyr, med hjælp fra kommunen.

Klubben har en aftale med nogle unge landsholdsspillere fra Amager Undervandsrugbyklub, som vil komme og give klubbens trænere nogle tips til, hvordan de kan bruge undervandsrugbyudstyret.

Der vil blive afholdt nogle events, især møntet på tweens (unge mennesker i alderen 9–14 år), med afprøvning af orskellige holdsport i vand.

Sammen med undervandsrugbyudstyret har Dragør Svømmeklub fået mulighed for at anskaffe havfruehaler.Dem kan børnene få på som en dragt, så deres krop pludselig er tvunget til at bevæge sig i et med halen. Ud over at halen giver anledning til svømning og leg som Ariel og de andre havmænd og -fruer i »Den lille havfrue«, er det supertræning i dykketeknik og butterflybenspark, så giver den også en fantastisk core-styrketræning.

Klubben glæder sig til at invitere til havfrue-events, hvor der udfordres med fangeleg og forhindringsbaner til Dragørs sejeste børn.

Udspring

Udspring er det nyeste tiltag, som Dragør Svømmeklub har i sigte. Svømmeskoleleder Tanya Ingwes har lige fået godkendt ansøgning til Dansk Svømmeunion om at få udspringseksperter til Dragør.

Klubben vil gerne kunne tilbyde events med udspring i svømmehallen og vil derfor dygtiggøre klubbens egne trænere i at undervise i udspring. Dragør Svømmeklub har gode et- og tremetervipper i Dragør – samt en masse unge mennesker, som har mod og lyst til at springe.

Klubben glæder sig til at kunne tilbyde en god instruktion i, hvordan man får det bedste ud af vipperne, samt hvordan man springer sikkert og flot, så man rigtig kan imponere, når man er i svømmehallen med venner og familie.

Glæder sig til klorvandet

Dragør Svømmeklub var ubeskriveligt glade, da dørene efter otte års ventetid endelig kunne slås op til Dragørs flotte svømmehal. Klubben fik hurtigt en enorm opbakning med flere end 1.000 medlemmer. Men der gik desværre kun et halvt år, før corona satte en kæp i hjulet.

Men corona har ikke stoppet svømmeklubbens udvikling og iver for at få alle de mange spændende tiltag søsat – og alle glæder sig umådeligt meget til at få hverdagen og klorvandet igen.