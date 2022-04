Nyt anlæg renser op efter PFOS-forurening 

Derimod kan det ikke udelukkes, at der er PFOS i bundmateriale eller plantemateriale, som oprenses og lægges på brinkerne langs Hovedgrøften. Tårnby Kommune, som varetager myndighed-behandlingen på miljøområdet og lufthavnen er derfor i gang med at udarbejde et oplæg til supplerende analyser af mulig forurening af hovedgrøften.

HOFOR overvåger løbende vandkvaliteten herude for at sikre, at vandkvalitetskravene overholdes.

Følger udviklingen tæt

Borgmester Kenneth Gøtterup, C, siger til Dragør Nyt, at han er meget glad for, at Konservative, Venstre, Socialdemokratiet og Sydamagerlisten på kommunalbestyrelsens februar-møde besluttede at give tilladelse til, at der nu etableres yderligere afværgeforanstaltninger.

»Forureningen fra fortidens synder er meget alvorlig, og vi følger udviklingen tæt. Vi er i en god og konstruktiv dialog med lufthavnens ledelse. Etableringen af dette ekstra renseanlæg viser også, at lufthavnens ledelse tager det alvorligt. Det er trist, at vi både i Dragør, men også i resten af landet er endt i disse forureningssituationer, og i Dragør tager vi løbende prøver, så vi hele tiden har det bedste overblik over situationen og kan agere derefter,« lyder det fra borgmesteren.