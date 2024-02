Nyt fra Dragør Boldklub:

Bump i opstartsfasen

Kun uafgjort mod serie 2-hold

Af Henrik Rosschou

Dragør Boldklubs førstehold (DB) fortsatte forberedelserne til forårspremieren i serie 1, hvor holdet er med i en spændende oprykningduel.

Vinterens anden træningskamp blev spillet på kunstgræsbanen ved Hollænderhallen mod Virum-Sorgenfri (VS), som til dagligt spiller i serie 2.

Selvom VS spiller en række under Dragør-holdet, var de en vanskelig modstander. Deres aggressive tilgang til spillet overraskede nok DB’s spillere. VS-holdet var da også en del mere boldstyrende end hjemmeholdet.

DB skulle dog ikke bruge mere end et enkelt minut inden man bragte sig på 1–0 på et mål af Marcus Donnelly. Men efter scoringen var det VS, der tog over.

Det flotte spil, DB viste i træningskampen mod Sundby BK, var glemt, og hjemmeholdet spillede, som om det var første træningsdag.

Ikke meget virkede, og DB-træner Janus Krüger vurdering efter kampen var da også, at det var »en rigtig træningskamp« – en rodet affære.

VS fik lov til meget midt på banen, og de havde held med at få spillet op på DB’s banehalvdel.

DB kom dog til afslutninger, men de var ikke præcise nok.

Efter 25 min. havde Marcus Donnelly således igen en afslutning, men den gik tæt forbi målet via stolpen.

Kort efter udlignede VS, efter de have presset DB helt tilbage. Bolden blev spillet ud i venstre side – et indlæg mod midten og en iskold afslutning gjorde det til 1–1.

VS fortsatte deres angreb. Kort efter scoringen var de tæt på at komme foran, men Jacob Heinsøe fik sparket bolden væk på mållinjen.

Umiddelbart efter kom VS alligevel foran 1–2 – efter 29 min. på et hjørnespark, hvor DB-forsvaret ikke var på plads.

Kort efter målet skiftede DB Jonathan Christensen og Tobias Oppermann ud med de to rutinerede spillere Kim Have og Peter Ursin.

DB udlignede fire min. før pausen på et klassisk centerforward mål af Nicklas Frimand Nielsen.

Der blev skiftet en del ud inden anden halvleg, så alle spillere fik kamptræning.

Efter 52 min. fik Hector Uhl og Mathias Rahbek chancen for at bringe DB foran, men VS-keeperen var heldig med at vifte afslutningen forbi mål. Heldig, fordi det kun var de store målmandshandsker, der lige akkurat fik dirigeret bolden forbi målrammen.

Peter Ursin – en af de gamle kæmper på DB-holdet – blev efter 58 min. sendt i bad med et direkte rødt kort. Dommeren blev træt af at høre på Ursins brok over dennes måde at afgøre de kritiske situationer på.

Med en mand i undertal, var det alligevel DB, der kom på tavlen med et mål til 3–2. Det var Marcus Donnelly, der på nærmest umuligvis fik losset bolden i nettet tæt foran målet. Det er netop det, »Donna« er god til!

Knap var kampen sat i gang igen, før VS udlignede til 3–3, som også blev kampens resultat.