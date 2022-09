Et hjørnespark blev sendt ind over, Nikolaj Strandby headede til bolden, der havnede i nettet i stedet for at gå over mål. Frederik Felland i DB-målet var ude i fuld længde, men fik ikke reddet situationen.

Målet fik DB-spillerne til at vågne op. Allerede i første angreb efter FCN-målet var Glendorf tæt på at udligne stillingen med et drøn af en afslutning. FCN-keeperen måtte »flyve« op i venstre målhjørne for at vifte bolden forbi målet.

Næste DB-angreb gav hjørnespark til hjemmeholdet. Mathias Rahbek sparkede ind til bagerste stolpe, hvor Tobias Damkær stod fri. Med en flot helflugter udlignede han til 1–1. Et i særklasse flot mål.

Kort før 1. halvlegs afslutning fik Peter Ursin gult kort for en tackling. Ursin kom måske lidt for sent, og han fik ramt modstanderen – og ikke bolden.

1. halvleg sluttede med en pudsig situation. Mathias Rahbek blev lagt ned og fik frispark, som han selv skulle sparke. Dommeren lagde bolden til rette med besked om, at Rahbek ikke måtte flytte på den. Det gjorde han alligevel – med hænderne, som man nu gør, når man skal sparke frispark. Det takserede dommeren til, at frisparket var taget, og Rahbek kunne ikke selv røre bolden igen. En FCN-spiller var lynhurtig over bolden og spillede ned mod DB’s mål. I samme sekund blev første halvleg fløjtet af. Men da Rahbek flyttede bolden med hænderne, burde der vel være blevet fløjtet for hånd på bolden med et gult kort og frispark til FCN til følge?

Peptalk

I pausen fik Kim Damkær banket en anden indstilling ind på holdet og skiftede samtidig Glendorf ud til fordel for Kasper Walker.

Man skulle ikke mange minutter ind i 2. halvleg, før DB fik presset FCN ned på egen banehalvdel. Og nu stod afslutningerne i kø.