DB havde dog mandsmod nok til at bringe balance i regnskabet, og det lover godt for den kommende forårssæson.

»Vi spiller en rigtig god kamp mod et godt hold i dag og får fortjent 2–2 i en kamp med højt tempo,« lyder det fra DB’s trænerteam, Kim Damkær og Janus Krüger, efter kampen.

Trænerteamet erkender dog samtidigt, at DB blev presset i perioder af kampen.

»SIF spillede med lange bolde og tog derefter duellerne om andenboldene, og det var de gode til. Som kampen skred frem, kom vi bedre med og fik også vores muligheder. Vi tog flere chancer i vores spil og fik spillet os godt ud af deres pres,« fortæller de to trænere, som var glade for i forbindelse med straffesparket at se en spiller satse hele butikken og gå ind, hvor det gør ondt.

»Den indstilling kan blive afgørende for os i foråret,« siger Kim Damkær og Janus Krüger, som begge dog også udtrykker en smule bekymring over skaderne.

»Igen i dag løb vi ind i flere skader, som betyder, at vi får brug for hele truppen i sæsonen. Vi har desværre været meget uheldige med skader i denne opstart. Dog håber vi, at flere af spillerne kan blive klar igen. Alt i alt er vi på rette vej, og vi glæder os til at følge udviklingen i foråret,« lyder det afsluttende fra de to trænere.

Forårets sidste træningskamp inden turneringstarten i næste måned spilles fredag den 31. marts kl. 19 på hjemmebanen i Dragør mod Kløvermarkens Forenede Boldklubber.

HR