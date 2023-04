Midt i anden halvleg skiftede DB Jeppe Østergaard ud, og ind kom Peter Ursin for sammen med Kim Have at styrke midtbanen. Jeppe Østergaard havde jagtet mange bolde og havde været medvirkende til at forstyrre Viktorias opspil – og der skulle vise sig kun at gå få min., førend han var på banen igen. Et Viktoria-angreb blev farligt, og Nikolaj Strandby blev som sidste mand i en tackling desværre skadet. Så ind kom Jeppe Østergaard igen.

Få min. efter var Viktoria igen helt fremme i DB-feltet. En lang bold blev spillet ind foran mål, Mads Glæsner løb ud og tog bolden, men Viktoria-spilleren fortsatte sit løb og nedlagde Mads Glæsner, som måtte under behandling. Gult kort til Viktoria for den handling. DB kunne ikke udnytte overtallet i den sidste del af kampen. Det sidste kvarter blev en kamp, som var det om sidste blodsdråbe.

DB fik spillet sig frem til tre hjørnespark mod slut, men ingen målgivende afslutninger. Viktoria kom helt tæt på med et drøn af et skud på DB’s overligger – et skud, som kom som et lyn fra en klar himmel.

Begge hold kunne have scoret to eller tre mål, men begge hold havde gode målmænd på dagen, og 0–0 var nok det mest retfærdige i den kamp.

Svær og hård kamp

DB’s trænere sagde efter kampen:

»Vi går altid på banen for at få tre point, og med lidt held i dag så havde vi været foran 2–0, inden Viktoria vågnede op. Set i lyset af hele kampen kan vi ikke være utilfredse med et point i dag. Det blev en hård og svær kamp mod et godt hold. Dog kom de ikke med noget, som vi ikke havde snakket om i dagens oplæg til kampen. Vi spillede igen en rigtig god første halvleg, hvor vi holder dem fra mange chancer og selv har muligheder. Anden halvleg holder vi ikke niveauet, og Mads redder os med flere gode redninger. Vi skal være bedre at til udnytte vores chancer, når de kommer. Det kan blive afgørende for resten af sæsonen. Stor ros for at holde nullet i dag og for at fighte den hjem.«

Øvrige resultater

Andre kampe i serie 1, i uge 16:

Jægersborg BK–Østerbro IF 3–2, HB–Kastrup BK 2–5, Frederiksholm Sydhavnen–PI Fodbold 1–1, FC Nyhavn–Rødovre 3–1, Bispebjerg BK–BK Hellas 8–2 og BK Vestia–CSC 2–3.

HR