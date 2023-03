Overbygningen giver klubberne mulighed for at være en del af DBU’s talentsystem – og gør på den måde det lettere at holde fast i talenterne på Amager.

Træningskampen bød på mange dueller. Talenterne fra A27 gav god modstand og spillede i store dele af kampen lige op med DB.

DB’s unge hold var krydret med de mere erfarende kræfter i skikkelse af Jacob Holmegaard, Lucas Søgaard, Frederik Frost – samt Frederik Glendorf, som var tilbage på træningsbanen efter en længere skadesperiode.

Lucas Søgaard stod for kampens første mål på et for ham sjældent hovedstød. Oplægget kom fra Frederik Frost, som sende en aflevering ind efter et hjørnespark.

Begge hold skiftede flittigt ud i pausen og i 2. halvleg.