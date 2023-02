Nyt fra Dragør Boldklub:

Træningskampe

Efter julepausen var førsteholdsspillerne i Dragør Boldklub (DB) tilbage på træningsbanen til opstart allerede i begyndelsen af januar.

Efter cirka en måned på træningsbanerne blev det tid til at teste spillerne mod rigtige modstandere – og resultaterne fra de første kampe virker lovende for forårssæsonen.

DB–Orient 4–1

DB spillede lørdag den 4. februar årets første træningskamp mod Rødovre-klubben Orient, der til dagligt spiller i sjællandsserien.

DB løb med en solid 4–1-sejr i det frostkolde vejr.

Orient lagde pres på DB fra kampens start, og meget af spillet foregik på DB’s banehalvdel de første 20 min.

En 1–0-scoring af Tobias Damkær efter 25 min. gav DB mere spil, og kampen vendte på en tallerken.

Cirka syv min. efter scorede Frederik Frost, der er tilbage i DB efter et ophold hos Fremad Valby, til 2–0.

Victor Dyhl var manden bag målet til 3–0 kort før pausen.

Største chance til Orient kom få sekunder før pausefløjtet. Orient fik frit løb mod DB-målet fra midten af banen. DB-målmand Frederik Mangor Felland kom rigtig godt ud af sit mål og fik liggende med højrehånden blokeret den flade afslutning. Virkelig flot indgreb af Felland.

DB, der skiftede mange spillere fra starten af anden halvleg, kom foran 4–0 efter 47 min. spil på et flot mål af Jonas Nikolin Pedersen.

Orient reducerede til 4–1 få minutter efter, men de kom ikke i nærheden af at ændre stillingen yderligere.

DB spillede en rigtig god træningskamp, som bankede masser af selvtillid ind i det stadig meget unge hold.

DB–Fremad Amager 2–0

En frostkold tirsdag aften den 7. februar bød på endnu en træningskamp for DB-holdet. Modstanderen var Fremad Amagers 2. hold (FRA).

DB fortsatte de gode takter fra Orient-kampen – særligt i første halvleg, hvor DB spillede offensivt mod FRA’s mål.

Belønningen kom efter cirka 14 min. på en scoring af Frederik Frost, der igen var på pletten.

Presset mod FRA-målet fortsatte resten af første halvleg.

Efter 26 minutter scorede Jeppe Østergaard Larsen til 2–0.

Den stilling holdt halvlegen ud.

Anden halvleg bar præg af mange udskiftninger på begge hold.

DB forsvarede sig rigtig godt og holdt FRA fra store chancer. Godt målmandsspil af Mads Glæsner gjorde det mere end svært for FRA at komme til scoringer. Det ser ud til, at der dette forår bliver kamp om målmandspladsen. Både Glæsner og Frederik Mangor Felland er startet godt i træningskampene.

DB’s trænerteam, der består af Janus Krüger og Kim Damkær, var tilfredse efter kampen mod Fremad Amager.

»Vi lykkedes med rigtig mange fine ting. Vores presspil var især i første halvleg rigtigt fint og aggressivt med den helt rette timing, hvilket stressede modstanderne og gav en del omstillinger på deres sidste tredjedel,« lød vurderingen fra de to trænere.

De var ligeledes godt tilfredse med flowet og farten i spillet, som var rigtig godt i store dele af kampen.

»Defensivt var forsvaret rigtig skarpt. Det stod kompakt, vandt duellerne og var for det meste rolige i udspillet og fraspil,« fortsatte Janus Krüger og Kim Damkær, der begge godkendte kampen.

