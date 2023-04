Nyt fra Dragør Sejlklub:

Standerhejsning

Lørdag den 14. april var der standerhejsning i Dragør Sejlklub, og klubbens stander vajer nu fra klubbens flagstang som et signal om, at sommersæsonen er i gang.

Inden standeren blev hejst, holdt formanden en lille tale og omtalte blandt andet nogle af de aktiviteter, der vil finde sted i løbet af sommeren, herunder om afholdelse af kapsejladser på vandet ud for Dragør og om fælles tursejlads til andre havne – f.eks. vil flere af klubbens medlemmer i egne både sejle til Lomma i Sverige.

I øvrigt deltager Dragør Sejlklub i Sejlsportsligaen, hvor sejlklubber fra alle dele af landet forskellige steder rundt om i Danmark over fire weekender dyster mod hinanden. Her vandt Dragør Sejlklub i 2022 Sejlsportsligaens 2. division med deltagelse af 27 klubber, og derfor sejler klubben i år i 1. division. Her forventes dog hårdere konkurrence, men uagtet dette er ambitionerne at opnå et resultat i den bedste halvdel blandt deltagerne.

Da standeren var hejst, og der var udråbt et trefoldigt leve for Dragør Sejlklub, bød klubben som afslutning på arrangementet traditionen tro på portvin og grillpølser.