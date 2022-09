Nyt fra Dragør Store Magleby Rideklub:

Stævne-weekender

I weekenderne den 27.–28. august og den 17.–18. september blev der afholdt distriktsstævner og klubmesterskaber i dressur og spring i Dragør-St. Magleby Rideklub.

Ved stævnerne deltog 99 dressurryttere og 134 springryttere. Mange var klubbens egne ryttere, men fra hele Sjælland havde også en del ryttere fundet vejen forbi.

I løbet af de to weekender modtog rideklubben megen ros for sine »fede« stævner og vil derfor gerne herigennem takke alle de frivillige hjælpere, som var med til at gøre det muligt at afholde dem. Samtidig sendes også en tak til sponsorerne for deres støtte.