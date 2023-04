Nyt fra Dragør Tennis:

Sommercamp i ferien

Dragør Tennis afholder igen i år sommercamps i ferietiden – i år i ugerne 26, 27 og 31. Sommercamps er både for helt nye tennisspillere og for dem, som allerede kan spille. Hver uge byder på fire sjove dage med leg og spil på banerne for børn i skolealderen.

Mange af spillerne i Dragør Tennis har fået deres start i klubben til en sommercamp. Her er der både mulighed for at blive introduceret til spillet på en sjov måde og for at møde nye venner i klubben.

De yngste spillere holder til på klubbens tre U/10-baner, som er mindre og har lavere net end de store baner. De spiller med røde og orange bolde, som er langsommere og nemmere at spille med end almindelige tennisbolde.

De større børn spiller på de store baner med grønne eller gule bolde.

Hvis vejret er godt, slutter dagene ofte med en vandkamp på det grønne område ved siden af klubben på Engvej. Og skulle den danske sommer byde på regn, er der hygge og leg i klubhuset, indtil man igen kan spille på grusbanerne.

Man behøver ikke være medlem af Dragør Tennis for at melde sig til sommercamp.

Tilmelding til sommercamps sker på klubbens hjemmeside www.dragoertennis.dk