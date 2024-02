Nyt fra Dragør Håndbold:

Håndboldklub foran lukning

Lukning er konsekvensen efter en ekstraordinær generalforsamling, hvor den afgående bestyrelse forsøgte at finde nye medlemmer til at sikre klubbens overlevelse

Dragør Håndboldklub fejrede sidste år 50-års-jubilæum. Klubben har haft stigende tilslutning fra børn over de seneste år, hvor håndbold-feberen er stigende med succes for både herre- og damelandsholdene. Desværre kan klubben konstatere, at mens der er succes på banen, så er der ikke opbakning nok udenfor banens streger til at drifte klubben. Og dermed ser det ud til, at godt 100 børn i alderen fire til 13 år står uden klub til april.

Dragør Håndboldklub er drevet af frivillige kræfter i bestyrelsen såvel som trænere og holdledere.

Det har over de seneste år vist sig enormt svært at finde forældre og håndboldinteresserede til at holde klubben kørende. Nu er punktet nået, hvor ingen har meldt sig til at fortsætte med at drive klubben. Derfor ender Dragør Håndboldklub, som det ser ud nu, med at lukke efter 50 år, når sæsonen slutter i april.