Nyt ishus er åbnet

Lørdag den 18. juni åbnede et nyt ishus i Dragør, nemlig Ellemor, der er beliggende Strandlinien 51 – mellem den gamle by, søbadet og traktørstedet Gabriel Jensen.

Bag det nye ishus står et hold af seks venner og deres familier, hvis fælleskab startede med en svømmegruppe med base ved Dragør Søbad. Efter at have havsvømmet sammen i årevis besluttede de, at venskabet og den fælles begejstring for stemningen i Dragør kunne bruges positivt i lokalmiljøet.

Først åbnede holdet af venner caféen Gabriel Jensens Traktørsted – og nu sælger det altså også is til folk, der passerer på deres vej ned til eller fra stranden og badeanstalten.