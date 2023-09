Lisbeth Dam Larsen repræsenterer fremover Moderaterne i Dragør Kommunalbestyrelse. Arkivfoto.

Nyt parti i kommunalbestyrelsen

Lisbeth Dam Larsen har meldt sig ind i Moderaterne

Medlem af kommunalbestyrelsen og tidligere løsgænger Lisbeth Dam Larsen har meldt sig ind i Moderaterne.

Lisbeth Dam Larsen, der tidligere på året forlod Socialdemokratiet, har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2018, og hun kommer nu sammen med 12 andre byrådsmedlemmer landet over til at repræsentere Moderaterne lokalt frem mod kommunalvalget i 2025.

»Jeg har siden begyndelsen af året været løsgænger, men det har ikke afholdt mig fra at have deltaget i gode og konstruktive forhandlinger med Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti,« udtaler Lisbeth Dam Larsen.

Hun fortæller, at hun fra sidelinjen har fulgt med i Moderaternes politiske projekt.

»Som løsgænger er jeg blevet mere og mere tiltrukket af de diskussioner og -webinarer, som jeg har overværet og deltaget i på Det Politiske Mødested. Jeg er blevet meget tiltrukket af Moderaternes værdigrundlag og det brændende ønske om at skabe et bedre Danmark,« siger Lisbeth Dam Larsen.

Moderaterne ønsker at være repræsenteret i alle kommuner i hele Danmark – og kan altså nu tælle Dragør Kommune med i den aktuelle statusopgørelse.

Moderaterne oplyser, at de ønsker at modernisere den offentlige sektor og at gøre op med det tunge bureaukrati, som besværliggør meget af det arbejde, der pågår i kommunerne. Ifølge Moderaterne kan dette ikke ske fra Christiansborg alene. Tværtimod er det Moderaternes ønske at frisætte kommunerne, så den enkelte borger får mere handlekraft, frihed og værdighed.

»Jeg vil meget gerne fortsætte mit hidtidige fokus på børneområdet, på forebyggelse og tidlig indsats og samtidig være med til at udvikle fremtidens velfærd og det borgernære demokrati i Drag-ør gennem Moderaternes forslag til en selvstyrereform af de kommunale velfærdsinstitutioner,« udtaler Lisbeth Dam Larsen.

Politisk leder i Moderaterne Lars Løkke Rasmussen glæder sig over Moderaternes fremryk nu også dækker det lokalpolitiske landkort.

»Vi tager i øjeblikket et vigtigt næste skridt i partiets udvikling. Det er en stor fornøjelse, at Moderaterne nu også kan kalde sig for et kommunalt og regionalt parti. Vi ønsker at være en blivende faktor i dansk politik og derfor også at påvirke den nære politik, som skaber forandring helt tæt på danskerne i kommuner og regioner. Jeg er rigtig glad for, at så mange byrådsmedlemmer allerede nu vil repræsentere Moderaterne,« lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.