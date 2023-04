Nyt partnerskab

Der er indgået et strategisk partnerskab mellem Dragør Kommune og Ældre Sagen

Torsdag den 23. marts var Kenneth Gøtterup og formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, Nicolaj Bertel Riber, inviteret til Ældre Sagen for at underskrive en ny partnerskabsaftale sammen med Bjarne Hastrup.

Det er resultatet af et intiativ, der udsprang af en henvendelse fra Dragør Kommune sidste efterår omkring mulighederne for at indgå et mere formaliseret samarbejde med Ældre Sagen.

Borgmester Kenneth Gøtterup fortæller, at han ser Ældre Sagen som en stor brugerorganisation med mange aktive frivillige og med en stor politisk slagkraft. Og at de med baggrund i deres formål –· og Dragørs status som en lille kommune med plejecenter, hjemmepleje, flad struktur og aktive frivillige – vil kunne få glæde af hinanden.

Supplement og inspiration

Dragør Kommune oplyser, at det nye partnerskab er et supplement og ikke en erstatning for samarbejdet med bl.a. kommunens ældreråd og andre frivillige foreninger.

Nicolaj Bertel Riber beretter, at man i Dragør er i gang med at udvikle ældreområdet, og han håber på, at samarbejdet, der foreløbig er planlagt til at køre frem til udgangen af 2025, vil føre gode ting med sig for de ældre i Dragør. Han forventer, at Ældre Sagen vil kunne understøtte kommunens arbejde og komme med andre og måske helt nye perspektiver på arbejdet med ældrelivet i Dragør Kommune.

Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen glæder sig til samarbejdet. og giver udtryk for, at man gerne vil bidrage med inspiration, erfaringer og muskelkraft til udviklingen af fremtidens ældrepleje i Dragør.

Ældre Sagen mener, at man skal have flyttet fokus over på, at mennesker er lige så forskellige som ældre, som de er i ungdommen. Og derfor skal indsatsen tilpasses det enkelte menneske.

Styregruppe

Udmøntningen af partnerskabsaftalen skal efter planen ske i selvstændige delaftaler, som beskriver det specifikke samarbejde i forhold til en konkret indsats.

Der nedsættes en styregruppe, som mødes to gange årligt (og efter behov) – første gang inden sommer 2023. Styregruppens medlemmer er:

Borgmester Kenneth Gøtterup, administrerende direktør for Ældre Sagen Bjarne Hastrup, formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, Nicolaj Bertel Riber, direktør i Dragør Kommune, Pia Holm Nielsen, centerchef i Dragør Kommune, Henrik Povl Eriksen, chefkonsulent i Ældre Sagen, Per Tostenæs samt formand for Ældrerådet i Dragør Kommune Leif Ingersholm.