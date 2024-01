Nytårskur

På Dragør Borgerforenings mandagsmøde den 15. januar blev der afholdt nytårskur.

Der var mødt hele 90 medlemmer op til denne traditionsrige aften. Og som regenten i den virkelige verden, holdt også borgerforeningens majestæt, Søs Ludvigsen, en nytårstale, hvori hun ønskede medlemmerne et godt og spændende nytår. Hun gav også udtryk for et ønske blandt mange af medlemmerne, om at Dragør Bio igen ville opstå og blive et kulturelt samlingspunkt i byen.

Efter at have skålet med hinanden i bobler blev »90-års-fødselsdagen« sat på – til stor moro for forsamlingen.

Formanden for aktivitetsudvalget, Annette Scheutz, fortalte herefter om de kommende arrangemeter – og efter endnu lidt skumsprøjt og kransekage nåede den dejlige aften til vejs ende.