Nytårskur om kystsikring i Søvang

Søvangs Grundejerforening har startet en ny tradition – nemlig en nytårskur, hvor grundejerne kan mødes og ønske hinanden godt nytår og drøfte et tema, der vedrører Søvang. På grund af coronarestriktioner foregik den dog virtuelt

Af Birgit Buddegård

Det var meningen, Søvangs beboere skulle være mødtes ved sportpladsen, hvor de tre vindende forslag fra kommunens arkitektkonkurrence om kystsikring et stykke tid har været opstillet – men på grund af coronarestriktionerne blev nytårskuren afholdt virtuelt.

Trods dette var der stor tilslutning og megen aktiv deltagelse til nytårskuren, hvor de tre forslag blev fremlagt og ivrigt debatterret.

»Kystsikring er meget vigtig for Søvang, da den helt rigtige og kloge beslutning betyder alt for vores område og vil have store konsekvenser for vores fremtid og vores efterkommere,« lyder det fra grundejerforeningens bestyrelse.

Søvang fik i forsommeren sidste år igennem arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard, der blandt andet er kendt for Amager Strandpark og Køge Bugt Strandpark, udarbejdet et idékatalog med fire forslag til, hvorledes en sikring af kysten ud for Søvang kan udformes.

Disse fire forslag er indgået i dialogen med kommunen og konkurrencedeltagerne i arkitektkonkurrencen.

Øget herlighedsværdi

De tre forslag, deres udforming og konsekvenser deraf blev grundigt gennemgået af arkitekt MAA Dan Borgen Hasløv, og efterfølgende var der livlig debat.

En afstemning blandt deltagerne, om hvilket af forslagene de fandt bedst for Søvang, viste dog en overvældende interesse for forslaget fra Arkitma/COWI Consult, der er i rigtig god synergi med Søvangs eget forslag til et såkaldt landsskabsdige. Forslaget fik 182 stemmer, mens kun 14 stemmer i alt gik til de to øvrige forslag.

Der blev lagt vægt på, at denne løsning vil give området store rekreative kvaliteter og bevare områdets naturmæssige værdier til gavn for både Søvangs beboere – men i høj grad også for dyreliv og alle, der nyder området på for eksempel gå- eller løbeture.

Natura 2000-område

Søvang har status af Natura 2000-område, så der vil skulle indhentes mange nødvendige tilladelser uanset hvilken løsning, der vælges. Tidsperspektivet er det derfor svært at spå om – men der går nok minimum fire til fem år, førend en løsning kan påbegyndes i Søvang, lyder det fra det af grundejerforeningen nedsatte kystudvalg.

Ligesom tidsperspektivet endnu er uvist, er også finansieringen uafklaret. Det gælder ikke alene Søvang, men hele kommunen.

Søvang Kystudvalg er i tæt dialog med kommunen – også om hvordan kysten kan sikres, hvis der kommer en højtvandshændelse i den mellemliggende periode, til en endelig løsning er fundet.