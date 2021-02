Vi har modtaget:

Om UNESCO-certificeringen

Tak til Søren Hvalsø for indlæg i Dragør Nyt den 27. januar (læs Søren Hvalsøs indlæg »Lidt af det hele« her).

Jeg er meget enig i hans synspunkter bortset fra, at jeg mener, at byen har potentiale til både at kunne tiltrække og håndtere flere turister.

Hvad enten vi vil det eller ej, er vi blevet en museumsby, og turisterne kommer. Vi bør selv tage styringen, tænke ud af boksen og styre strømmen af turister på en sådan måde, at der kommer økonomisk overskud til at renovere by, havn og fort, uden at det slider på byens indbyggere.

Mange kvaliteter

Museum Amager har en dygtig museumsdirektør, der på få år har synliggjort de lokale museer, så man ikke kan undgå at bemærke dem. Vores dynamiske havnefoged er ved at få restaureret lodstårnet, som er byens vartegn.

Vi har en rigtig gammeldags havn med lystfartøjer, fiskerbåde, røgeri og bådeværft. Bag havnen ligger vores maleriske by, som vi overvejer at få UNESCO-certificeret.

Som noget helt unikt har byen sit eget fort, som ganske vist er privatejet. Ejeren har renoveret flot og godt med restaurant, hotel og konference-faciliteter.

Havnen mangler en skibsproviantering, og man bør for havnens skyld overveje at give den eksisterende skibsproviantering på Sdr. Tangvej et godt tilbud på leje af den gamle værftsgrund oven på al forureningen. Her bliver nok også plads til, at Museum Amager kan få plads til en arbejdende museumsbåd under halvtag eller teltdug.

Lodstårnet skal selvfølgelig åbnes mod en lille entreafgift.

Selve fortet er nødtørftigt vedligeholdt. Med de rette aftaler med ejeren, burde det være muligt at renovere hele fortet lige så flot, som Kronborg Slot eller Frederiksborg Slot. Nationalmuseet må have nogle kanoner og den slags, som kan udlånes.

Selvfølgelig skal der ligge et par antikke restaurationsskibe på fortet for også at tiltrække flere mennesker til den allerede eksisterende restaurant.

Friarealer

Vi har i Dragør så megen friareal nær byen, at der er plads til et permanent cirkustelt til Dragør Revyen, som skal konkurrere med Tivoli- og Cirkusrevyen.

Mon ikke det vil blive nemmere for badehotellet at blive et badehotel, hvis vi tillod en træsti direkte fra hotellet til badeanstalten, så gæsterne kunne gå derud i deres badekåber med mulighed for et besøg i gåserepublikken undervejs?

På de store friarealer lige op ad havnen, fortet og byen, er der masser af muligheder for parkering, som jo kun skal være gratis for byens borgere og erhvervsdrivende.

Vi kan let gøre plads til et vandfly med gæster fra udlandet – eller en helikopter.

Turisterne i busser skal overtales eller tvinges til at bruge penge i byen. Ved grupper kunne der være krav om brug af lokale turistguider, som viser byen fra dens pæneste side, giver tid til shopping og holder pause, hvor man kan få frokost eller kaffe. Der kunne arrangeres pakketure med guide, besøg på fortet eller museet og bespisning.

En mulighed kunne være en sejltur til eller fra Den Blå Planet – eller blot fra den gamle havn til fortet, hvor bussen holder på den anden side af broen.

Alt dette kræver ordentlige toiletter og masser af penge, dvs. en fundraiser i f.eks. turistforeningens eller museets regi.

Med venlig hilsen

Jens Chr. Dahl

Chl. Hansensvej 5