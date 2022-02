Omdeling af Dragør Nyt

I forbindelse med vores igangværende kampagne for at forbedre omdelingen af Dragør Nyt vil vi gerne sige tak for de mange tilbagemeldinger.

Vi kan heldigvis konstatere, at det allerede har hjulpet, omend der fortsat er en del steder, hvor det ikke fungerer godt nok endnu. Derfor fortsætter vi det målrettede arbejde med at lokalisere udfordringerne, og vi håber, at I fortsat vil hjælpe os ved at informere os om manglende omdeling.

Kontrolopringning

For at kunne løse problemer med omdelingen er vi i sagens natur nødt til at informere FK Distribution om, præcis hvor problemerne er. FK’s metode til at forbedre omdelingen består blandt andet i kontrolopringninger til de berørte husstande for at undersøge, om avisen er kommet frem – hvilket er årsagen til, at vi beder om et telefonnummer.

FK kontakter ikke husstande via e-mail eller fysisk henvendelse, men udelukkende via telefon – så uden et telefonnummer kan FK ikke følge op på, om omdelingen lykkes.

Af hensyn til GDPR-reglerne skal vi derfor præcisere, at vi videregiver telefonnummer sammen med navn og adresse til FK – udelukkende til brug for forbedring af omdelingen. Hvis man ikke ønsker, at vi videregiver ens telefonnummer til FK, er dette selvfølgelig helt i orden. I givet fald bedes man undlade at oplyse sit telefonnummer til os, så der ikke opstår misforståelser eller fejl.

Red.