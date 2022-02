Omdeling af Dragør Nyt

FK overtager

PostNord valgte at frasige sig opgaven med avisomdeling i hele landet – og siden da har der kun været en enkelt aktør på markedet, der har ønsket at løfte opgaven, nemlig FK Distribution (FK). Således bliver Dragør Nyt nu omdelt sammen med de reklamer, FK også omdeler, og den bliver distribueret til husstandene i kommunen onsdag og torsdag. Ifølge vores kontrakt med FK skal avisen være i postkasserne senest torsdag aften kl. 21.00.

Efter en indledende periode med en del vanskeligheder var det indtrykket, at distributionen forløb godt – indtil corona ramte samfundet. FK er, som mange andre virksomheder, påvirket af coronaens afledte effekter, og gennem en længere periode har vi modtaget en del henvendelser om uregelmæssig levering.

For Dragør Nyt er det særdeles væsentligt, at omdelingen fungerer. Først og fremmest er det vigtigt, at avisen kommer frem til læserne rettidigt af hensyn til aktuelle informationer om arrangementer, begivenheder og tilbud med mere. Desuden er der store omkostninger forbundet med omdelingen, og denne udgift skal naturligvis have værdi for avisen via en ordentlig distribution. Derfor er vi i tæt dialog med FK for at få klarlagt, hvordan omdelingen fungerer, og hvad der kan gøres i forhold til løsning af opgaven.

Problemets omfang

På årsplan foretager FK cirka 300.000 leveringer af Drag-ør Nyt i Dragør Kommune, Ifølge Drag-ør Nyts oplysninger er der indgivet cirka 400 klager over manglende eller for sen levering i alt i 2021 – altså under 0,15% fejl i leveringen, eller under 10 om ugen i snit.

Dragør Nyt bliver omdelt via knap 40 ruter. I de første tre uger af 2022 er der kommet knap 40 klager, som alle stammer fra fire specifikke ruter. Efter avisens oplysninger er det samme ruter, der i de sidste fire måneder af 2021 stod for langt hovedparten af de indgivne klager. FK har tilkendegivet, at man arbejder på at få løst problematikken med disse ruter hurtigst muligt.

Her på redaktionen modtager vi selv en del klager fra borgere, der først modtager aviser og reklamer fredag, lørdag eller søndag – eller slet ikke modtager dem. Disse videregives til FK – inklusive de oplysninger, vi modtager, om eksempelvis tilsvarende problemer hos naboer etc.

Hjælp fra læserne

Med henblik på at sikre en optimal distribution af Dragør Nyt vil vi meget gerne have jeres, vores læseres, hjælp til at afdække, hvordan det reelt forholder sig med omdelingen.