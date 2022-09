Oplev en nat i Naturpark Amager

Fem forskellige steder i Naturpark Amager afholdes der på fredag, den 9. september, fra kl. 17 by night-arrangementet »Nat i Naturpark Amager«.

Det vil her blandt andet være muligt at nærstudere stjernehimlen over Kongelundsfortet eller at se København fra en luftballon eller en kajak. Det er nemlig nogle af de aktiviteter, som partnerskabet bag naturparken har arrangeret for publikum denne aften og nat, hvor det fra i alt fem forskellige områder af naturparkens mere end 3.500 hektar vil være muligt at udforske naturen.

Områderne, der er draget ind i arrangementet, strækker sig fra Amager Fælled og Byskoven i nord, over Pinseskoven og Birkeskoven centralt i naturparken til Kongelundsfortet og Dragørs Maritime Hus i syd.

Anderledes oplevelse

»Det er vores mål at vise naturparken frem fra nogle anderledes vinkler, end dem vi normalt kender,« fortæller naturvejleder Jes Aagaard fra Naturstyrelsen, der er blandt arrangørerne.

Naturvejlederen oplyser, at der selv for de brugere af naturparken, som kender den rigtig godt, vil være mulighed for at se ting, man aldrig før har oplevet – blandt andet gennem helt nyindkøbte natkikkerter, hvor man pludselig kan se en del af verden, som ellers er uden for ens synsvidde.

»En anden unik mulighed er at stige til vejrs og se naturparken fra luftballon eller opleve den fra vandsiden fra motorbåd, kajak eller subboard,« fortæller Jes Aagaard.

Aktiviteterne foregår ved Kongelundsfortet, Det Maritime Hus i Dragør, Ottehøje i Pinseskoven, i Byskoven og ved »krydset« lige nord for De Tre Høje på Amager Fælled (der kan afhængigt af vejrets luner opstå ændringer eller aflysninger).

Læs mere og se det fulde program på naturparkamager.dk