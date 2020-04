Opsparede midler lægges i kassen

En enig kommunalbestyrelse valgte på deres møde den 1. april at lægge alle opsparede midler – det såkaldt mindreforbrug, som enkelte institutioner og områder i Dragør Kommune havde sidste år, i kommunekassen. Det skete som følge af den vanskelige situation, som Dragør Kommune står i økonomisk.

Usædvanlige beslutning

Kommunalbestyrelsen valgte at se bort fra kommunens økonomiske politik ved at beslutte, at ingen af kommunens institutioner eller områder får lov at overføre ikkebrugte midler fra 2019 til 2020. Den usædvanlige beslutning traf politikerne på baggrund af den økonomisk vanskelige situation, som Dragør Kommune står i med et samlet merforbrug sidste år på cirka 24 mio. kr. – og med udsigt til et tilsvarende beløb i merforbrug i år, hvis ikke der træffes de nødvendige beslutninger.

Engangsforteelse

Kommunalpolitikernes intension er fremadrettet at opretholde adgangen til at overføre penge fra et år til det næste år. Efter gældende regler kan de enkelte områder og institutioner i kommunen nemlig overføre såvel et mindreforbrug som et merforbrug til året efter, hvis det ligger inden for plus eller minus to procent af budgettet. På den måde kan institutionerne spare lidt op det ene år og bruge pengene til for eksempel en større aktivitet det næste år. Reglerne modvirker også uhensigtsmæssig adfærd – som for eksempel at »brænde pengene af« på unødvendige ting sidst på året.

»Det er et stort dilemma, at vi har måttet tage dette skridt og afvige fra de regler, som vores ledere har til at styre deres økonomi,« siger borgmester Eik Dahl Bidstrup – og han tilføjer: »Det er dybt beklageligt, at de derved ikke ved, hvad de har at rette sig efter i forhold til at styre deres økonomi i 2020. Men vi står i en helt ekstraordinær situation, som kræver ekstraordinære og svære tiltag. Vi er nødt til at kigge på alle områder i kommunen for at bringe budgettet i balance. Det kommer så desværre til at gå ud over dem, der har overholdt deres budgetter og har holdt sig tilbage med at bruge penge. Det er meget beklageligt, men desværre nødvendigt. Dette er et tiltag, som alene gælder for 2020 og ikke fremadrettet.«

Den politiske proces

Trods coronatid er kommunalpolitikerne i arbejdstøjet. I februar måned godkendte kommunalbestyrelsen en proces, hvor målet er at sikre overholdelse af budgettet i 2020 og finde fornuftige og varige løsninger på de økonomiske udfordringer. For tiden foregår politiske forhandlinger på baggrund af administrationens forslag til besparelser og de høringssvar, som den 13. marts er kommet fra høringsberettigede parter, borgere og medarbejdere.

Tirsdag den 31. marts holdt kommunalbestyrelsen digitalt budgetseminar – i form af et videomøde – om den økonomiske situation på nuværende tidspunkt.

En nødvendighed

Det stod klart, at politikerne er nødsaget til at kigge alle steder og i alle kroge for at håndtere den vanskelige situation og finde holdbare løsninger, lyder det fra Dragør Kommune.

De forskellige fremlagte spareforslag er i udgangspunktet ikke nok. Derfor valgte kommunalbestyrelsen altså helt ekstraordinært at fravige den økonomiske politik og suspendere adgangen til at overføre et mindreforbrug fra sidste år til i år og i stedet for lægge dem i kommunekassen.

Efter planen forventes kommunalbestyrelsen torsdag den 30. april at vedtage yderligere spareforslag.

Samtlige partier i kommunalbestyrelsen beklagede, at det har været nødvendigt, at mindreforbruget skulle overføres til kassen.

»Det, vi gør, er ikke bare et brud på den økonomiske politik, men også på den tillid, som skal være mellem vores institutioner og os. Det er vi klar over, og vi anerkender fuldt ud den ærgrelse og skuffelse, der naturligt må være på den enkelte institution,« siger Nicolaj Bertel Riber fra Socialdemokratiet. Han tilføjer: »Alligevel gør vi det, fordi vores økonomiske situation er, som den er.« Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti lover, at det er et engangsforetagende. »Det er desværre en nødvendighed på grund af enkelte kontioverskridelser, hvor vi skal dække underskuddet ind. Ved Budget 2020 vil der atter være mulighed for at overføre uforbrugte midler,« siger Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti.

Liste T’s Peter Læssøe, håber, at det vil være muligt at tilbageføre beløbet senere i år. »Liste T vil arbejde for, at alle eller en delmængde af midlerne frigives senere i indeværende år,« lyder det fra Peter Læssøe.

Kenneth Gøtterup (C)delte ikke liste T’s optimiske håb, men rettede en kritik mod forligspartene. »Der har de seneste to år, ikke været et tilstrækkeligt politisk ledelsesmæssig styring af økonomien,« siger Konservatives gruppeformand. Situationen er, at der skal findes 22 mio. kr. i besparelser i 2020 og 34 mio. kr. i varige besparelser fra 2021. Så store beløb finder ingen politikere med lethed i en lille kommune som Dragør, lyder tilføjelsen. Ifølge Konservative skal al politisk opmærksomhed nu rettes på at finde de 34 mio. kr., der kommer til at mangle i budgettet fra 1. januar næste år. »Konservative forudser besparelser på alle områder. Træder kommunalbestyrelsen ikke i karakter nu og finder varige besparelser på budgettet, er vores selvstændighed som kommune truet,« afslutter Kenneth Gøtterup.