Öresundsmarkedet takker af for i år

Öresundsmarkedet, der i weekenden for anden og sidste gang i år blev afviklet på Dragør Havn, havde ikke vejret med sig. Regn og blæst gjorde det vanskeligt at afvikle arrangementet, og selvom stadeholderne vanligvis, trods vejrguderne, havde fint besøg i deres stande, blev det en lidt mat forestilling for arrangørerne.

Herfra fortæller Christian Willesen, at forløbet op til årets sæson ikke har været tilfredstillende, hvilket der er flere årsager til.

»At afvikle et marked som Öresundsmarkedet kræver tid til forberedelse, og ligeledes opbakning fra beslutningstagerne i kommunen. At man i forbindelse med den nye bestemmelse om at trække beslutning om brug af havnen ind politisk ikke tilgodeser det behov, vi som marked har for at få tildelt datoer for afvikling i god tid, er os en gåde. Siden oktober forsøgte vi igen og igen at få en udmelding om datoer for årets markeder, men blev mødt af gentagne udskydelser, og først i slutningen af marts måned får vi tildelt to datoer – mod tre i 2021 og fire i 2020,« siger Christian Willesen, der fortsætter:

»At vi får udmeldingen så sent, har fuldstændig smadret vores planlægning i år, hvilket har gjort det meget svært at sikre deltagelse af de mange stadeholdere, der ellers meget gerne ville have været med igen. Öresundsmarkedet har traditionelt været et virkelig fint marked, der bl.a. er blevet rost af Wonderful Copenhagen, og som årligt gæstes af rigtig mange turister og sejlere – som for fleres vedkommende bliver nogle ekstra dage i havnen, fordi de synes der er hyggeligt. At skulle forklare vores gæster baggrunden for, at markedet i år manglede deltagelse af stadeholdere og foodtrucks i forhold til tidligere år, er super ærgerligt og virker meningsløst. Det må kunne gøres bedre og mere smidigt til næste år, så vi ikke havner i samme situation med kæmpe tab til følge,« slutter Christian Willesen.

Arrangørerne er trods alt glade for, at mange mennesker valgte at trodse blæst og regn ved at møde op på havnen – ikke mindst for at nyde livemusikken, der atter blev leveret af lokale musikere. Og de takker alle, der støttede op om årets to markeder