På patrulje med Din Betjent

Da patruljen går op ad Kongevejen, mødes de da også af godmorgenhilsener, og på Badstuevælen er gensynsglæden stor, da indehaveren af Lille Væl genkender Davis Andersen. Jonas Thers benytter lejligheden til at aflevere sit kort, så indehaveren ved, hvor hun kan henvende sig, om behovet skulle opstå.

Jonas Thers fortæller, at han patruljerer på gågaden så ofte som muligt for at møde borgerne og høre, hvad der optager dem og eventuelt kræver politiets opmærksomhed.

Det hænder også, politiet går civilpatrulje. Det kommer an på opgaven, fortæller Jonas Thers. Og politibilen kommer også i brug ved patruljering i for eksempel villakvartererne – Dragør Kommune har jo trods sin lidenhed en vis udstrækning.

Overpolitibetjent i Dragør, Jørgen Emil Thers – Jonas Thers’ oldefar, der blev taget af tyskerne under anden verdenskrig.

Borgernært politi

Din Betjent startede tilbage i 2011, og ligesom i tidligere tider, hvor man ofte mødte politibetjente på gaden, er lokalbetjentene tæt på borgeren, hvis der er brug for et råd eller for at vende en konkret bekymring om tryghed og sikkerhed uden at have behov for at anmelde en sag.

Jonas Thers begyndte i nærpolitiet i december sidste år – og han er i ordets bogstaveligste betydning en lokal politibetjent. Han er født og opvokset i Dragør, hvor hans familie fortsat bor, og han fortæller ikke uden stolthed, at han går i sin oldefars fodspor. Jørgen Emil Thers var overpolitibetjent i Dragør – desværre blev han taget af tyskerne under anden verdenskrig og døde i Buchenwald i 1944, kun 34 år gammel. Jonas Thers sender efterfølgende et billede af oldefaren i uniform samt et foto af den mindeplade, der er opsat på Station Amager.

Det er en fordel for Jonas Thers, at han selv er opvokset herude – han kender Dragør og kulturen og har naturligvis et stort lokalkendskab.

En af fordelene ved Din Betjent er, at borgene kan komme med oplysninger, og selvom de måske selv opfatter det som en detalje uden betydning, kan det lige være den brik, der mangler, og som lokalbetjentene kan give videre til efterforskerne.

Derudover kan Nærpolitiet ofte via deres lokalkendskab genkende folk og give tip videre til efterforskerne. Og de får selv tip fra borgerne, for eksempel om hashrygning blandt unge.