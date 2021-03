Plan for genåbning af samfundet

Omkring midnat natten til tirsdag blev et flertal af politikerne på Christiansborg enige om en plan for genåbning af Danmark

Bortset fra Nye Borgerlige er alle Folketingets partier blevet enige om en plan for genåbning af samfundet. Helt centralt i genåbningsaftalen er coronapasset, der giver adgang til igen at gå til frisøren, i biografen eller til koncert. Børn under 15 år er dog fritaget.

Genåbningen vil ske over tid. Det sker for at sikre, smittetrykket ikke stiger for meget.

Fra tirsdag 6. april vender 5. til 8. klasse tilbage i skole hver anden uge, og bl.a. frisører og massører kan åbne med krav om mundbind og coronapas.

Fra den 21. april må der serveres udendørs på caféer og restauranter, og museer og biblioteker åbner – alt med coronapas.

Fra 6. maj kan man også gå på café eller restaurant indendørs, og biografer og teatre åbner – igen med coronapas.

I skrivende stund er alle teknikaliteter ikke på plads – men regeringen forventes at følge op i denne uge.

Dragør Nyt følger op med en uddybende artikel i næste nummer af avisen.

BB