Ambition om samarbejde og team building

Den sidste aktivitetsdag på årets udgave af Polarskolen blev afholdt torsdag den 25. januar, hvor eleverne skulle anvende deres nye viden om polarregionerne i praksis.

På dagen blev eleverne trukket igennem otte forskellige aktiviteter, der skulle vise, hvilke udfordringer man kan komme til at stå over for, når man befinder sig i polart klima. Hver især skulle aktiviteterne repræsentere noget fra polarregionerne.

I en af aktiviteterne skulle eleverne skulle udføre skiløb – vel at mærke fire personer ad gangen, og dermed kom dagen også til at handle om det vigtige i at kunne samarbejde.

Gregers Gjersøes vision for programmet er nemlig også at ryste eleverne sammen og dermed modvirke mobning.

Han udtaler i den forbindelse: »Det er selvfølgelig en konkurrence, men det handler ikke kun om at komme først, men om vejen. Vejen er lige så vigtig, som målet.«