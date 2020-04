Opdatering på coronakrisens indvirkning på Dragør

Af Birgit Buddegård

Påsken bød på dejligt vejr, og der var god mulighed for at komme ud i den friske luft. Og mens man ikke kunne holde påskefrokost og sammenkomster på traditionel vis, fandt mange andre beskæftigelser.

Der har naturligvis altid været lystfiskere, men i år er der ekstra mange, der har begivet sig ud i det lave vand omkring Dragør for at sikre en hornfisk eller to til middagsbordet – også dykkere med harpun er blevet spottet. Og en gammel, næsten glemt, hyggelig forteelse som at slå smut har en del unge valgt til frem for computerskærmen. Flagene har vejet fra mange flagstænger – både som påskefejring og som symbol på sammenhold i en krisetid. Morgensang og fællessang på tv, sammen hver for sig, har haft stor tilslutning i påsken – også i Dragør.

Men coronakrisen er ikke forbi, så vi skal alle huske fortsat at tage hensyn til hinanden og holde afstand.

Afstand

Københavns Politi oplyser, at de dagligt patruljerer i politikredsen i bil, til fods og på cykler for at vejlede borgere og erhvervsdrivende om anvisninger – og de har været jævnligt til stede i Dragør i påskedagene.

Politiet opfordrer også til, at man, hvis man oplever områder med mange mennesker samlet, søger andre steder hen. Og oplever man steder, hvor man vurderer, at myndighedernes anvisninger ikke bliver efterlevet, kan man altid kontakte politiet på telefon 114 eller tage kontakt til sin lokale betjent, lyder det videre fra Politiet.

Smittespredning

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at også Dragør er berørt af corona-smitten. Kommunen oplyser, de ikke generelt er orienteret om antallet af smittede i Dragør, men de borgere, der er blevet testet inden for området Sundhed og Omsorg – Omsorgscenteret Enggården og Dragør Hjemmepleje – har været testet negative.