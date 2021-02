Vi har modtaget:

Prisen på vand

Angående årsafregningen for vand 2020: Jeg fik en anden pris pr. m³ vand end den gennemsnitlige pris, der stod på regningen.

Jeg kontaktede derfor HOFOR via e-mail, og de svarede, at de ikke medregnede målerabonnementet i m³-prisen. Samtidig skrev de, at m³-prisen i Dragør i 2020 var 62,23 kr. – og i 2021 er den 62,46 kr.

Vi har betalt for måler-abonnementet, hvilket jeg ikke tror, man kan undlade. Derfor var den samlede pris med moms, skatter og abonnement, som vi betalte, 4.108,80 kr. for 59 m³ vand. Det giver en m³-pris på 69,64 kr. Så jeg mener, at den reelle pris er cirka 7 kr. højere end den pris, som HOFOR og Morten Dreyer oplyser.

Med venlig hilsen

Alf Mortensen