PFAS-oprydning syltes

Sneen smelter, og foråret er på vej, men der er stadig ikke klarhed over, hvordan lufthavnen forholder sig til sit erstatningsansvar for PFAS-forureningen af jorden, drikkevandet, vandløbene og havvandet i Dragør.

Mandat til forhandling

I marts sidste år besluttede kommunalbestyrelsen enstemmigt at undersøge muligheden for at rejse erstatningskrav.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) fik i oktober 2022 mandat fra kommunalbestyrelsen til egenhændigt at forhandle med lufthavnens administrerende direktør, Thomas Woldbye.

Meningen var at indgå en »frivillig aftale« med virksomheden Københavns Lufthavne A/S om etablering af afværgeforanstaltninger samt at holde Dragør Kommune skadefri af den omfattende PFAS-forurening, der er forårsaget af lufthavnen.

Lufthavnens betaling?

Som følge af vedholdende og venlige skub i ryggen fra borgerne afholdt borgmestrene fra Dragør og Tårnby Kommuner møde med Københavns Lufthavns direktør den 19. december 2022.

Efter det afholdte møde vides det dog stadigvæk ikke, om lufthavnen vil vedkende sig sit erstatningsansvar for den vidtfavnende og sundhedsskadelige PFAS-forurening i Dragør og Tårnby eller ej. Det er et spørgsmål, som flagrer i vinden og har stået ubesvaret hen i årevis.