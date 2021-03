Quiz fra dagligstuen

Viden om stort og småt fra litteraturens verden afvikles i digitalquiz i dag, torsdag

Torsdag den 4. marts kl. 19–20 sætter Dragør Bibliotekerne interesserede »bognørder« stævne i digital litteraturquiz – deltagelse sker altså hjemme fra ens egen dagligstue.

Quizzen, der er opbygget via »quizhjemmesiden« Kahoot, vil både indeholde spørgsmål fra børne- og voksenlitteraturen samt fagbogsområdet. Bibliotekerne håber med tilbuddet at give deltagerne chancen for både at blive klogere og underholdt – og har ovenikøbet sat et gavekort på højkant.

Deltagelsen i quizzen kræver billet. Den kan bestilles under »Det sker« på drabib.dk – hvor man også kan læse mere om, hvordan man deltager.

Gratis.