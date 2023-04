Rasmussen på podiet

Rasmussens hold fra Era Motor-sports deltager i Michelin Endurance Cup, som består af fire løb, hvor der køres mellem seks og 24 timer.

De lange løb gør, at hver bil har flere kørere, der skiftes til at sidde bag rattet. Era Motorsportsholdet består ud over Christian Rasmussen af Ryan Dalziel fra Skotland, Oliver Jarvis fra England og amerikanske Dwight Merriman.

Sportsvogne er en forholdsvis ny oplevelse for Christian Rasmussen. Erfaringen er ikke større end, at han i sidste sæson fik chancen i sæsonfinalen i IMSA til »Petit Le Mans« – et 10-timersløb på Road -Atlanta, hvor han sammen med Ryan Dalziel og Dwight Merriman kørte for ERA Motorsports i LMP2-raceren.

Debuten gik dog ikke helt som planlagt. Holdet lå gennem løbets første halvdel med i toptre af LMP2-klassen, da bilen seks timer inde i løbet måtte udgå med et skadet forhjulsophæng.

Rasmussen nåede imidlertid at få vist sig frem på fineste vis ved at være blandt klassens hurtigste kørere, og det gav ham en fast plads hos ERA Motorsports.

Ved denne sæsons første løb – et 24-timersløb på Daytona – led holdet samme skæbne som i det føromtalte filnaleløb. Blot nåede bilen denne gang at køre 16 timer på banen, inden en mekanisk defekt tvang bilen ud af løbet.

En hurtig dansker

Christian Rasmussen fik for alvor vist sine talenter ved 12-timersløbet på Sebring-banen i Florida, som blev afviklet lørdag den 18. marts.

Løbet blev en dramatisk affære, hvor der i flere af biltyperne var spænding helt frem til 20 minutter før løbets afslutning.

Denne gang var det for ERA-holdet begyndelsen af løbet, der ikke forløb helt som planlagt.

Rasmussen, Merriman og Dalziel, der var bag rattet i løbet, måtte efter at være kommet bagud efter kun en time kæmpe hårdt for få komme tilbage op på omgangshøjde med de forreste. Deres kamp tog næsten 10 timer, men det lykkedes for Christian Rasmussen og holdkammeraterne at få indhentet det tabte og endda at køre med om podieplaceringerne.

Et voldsomt mandefald og uheld blandt de hurtigste GTP-biler åbnede pludselig mulighed for at få en LMP2-bil ind på en samlet 3.-plads i hele løbet.

Efter at have været involveret i et uheld seks timer inde i løbet, som krævede reparation af bilen, lykkedes det for Scott McLaughlin at tage føringen for Tower Motorsports-bilen få minutter før løbets afslutning. Hårdt presset af en anden dansker, Mikkel Jensen, der kører for TDS Racing, tog McLaughlin sejren i LMP2-klassen og den samlede 3.-plads i løbet.

Rasmussens ERA-racer kom ind på en samlet 5.-plads og kom i kraft af en 3.-plads i LMP2-serien på podiet.

Også her fik Christian Rasmussen undervejs vist sin høje klasse. Han fik den hurtigste omgangstid af alle LMP2-bilerne, og hans tid (1 min. 50,418 sek.) sås kun overgået af de hurtigere biler i GTP-serien.

Indy NXT

Christian Rasmussen deltager fortsat i Road To Indy-serien, hvor han stiller op i Indy NXT – som sidste år hed Indy Lights.

Danskeren kører i år for HDM Motorsport, hvor han har overtaget sædet fra sidste års vinder af serien, Linus Lundqvist, som i sejren helt suverænt havde 92 point ned til nærmeste modstander.

Efter Rasmussens debutsæson i serien i 2022, der bød på to sejre og fem podiumplaceringer, var ambitionerne inden denne sæson tårnhøje. Danskeren fortalte dengang, at han er med for at vinde. Denne holdning har han stadig, og han mener selv, at han var lidt uheldig sidste år, og har nu lært, at det gælder om at holde sig ude af problemer.

Det lykkedes dog ikke helt at efterleve erfaringen ved sæsondebuten på gadebanen i St. Petersburg i Florida, som blev kørt søndag den 5. marts.

Christian Rasmussen kørte en godkendt kvalifikation, hvor han var tredjehurtigst. Men i løbet efter 35 omgange var der i en hård kamp om 1.-pladsen kontakt mellem Rasmussens og Jacob Abels biler i et sving. Begge biler mistede fart, og det var Danial Frost hurtig til at udnytte.

Både Christian Rasmussen og Abel kunne fortsætte efter kontakten, men de mistede begge placeringer. Og på trods af aggressiv kørsel lykkedes det ikke for Christian Rasmussen at komme på podiet.

Danial Frost tog sejren foran Nolan Siegel og Abel – mens danskeren blev nummer fire.

Christian Rasmussen tørner næste gang ud i Indy NXT søndag den 30. april på Barber Motorsports Parkway i Alabama – og næste løb i sportvognsserien er seks-timersløbet på banen Watkins Glen International søndag den 25. juni.