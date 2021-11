Reaktioner på valget

Kære alle

Sikken en nat og lige en kort opdatering fra min side. Fortsættelse skal nok komme senere.

Først og fremmest en stor tak til alle jer har stemt på Konservative i Dragør. Vi er utrolig glade og stolte. Men vi er også meget ydmyge, for det er meget vigtigt at vi nu får lagt en god plan for Dragør og det politiske arbejde. Et stort ansvar hviler på os og vi er klar til at tage ansvaret i en politisk konstituering som skal være arbejdsduelig. Og det er ikke nogen let opgave. Virkeligheden er, at Socialdemokraterne, Venstre og Liste T kan danne flertal. Men Konservative har sammen med Socialdemokraterne og Venstre tidligt i morges aftalt, at vi arbejder konstruktivt og ærligt hen mod en god politisk aftale mellem os tre partier. Med Konservative for bordenden.

Men en ting er poster. Det vigtigste for Dragør er, at der kommer en god politisk aftale om indholdet i det politiske samarbejde. Konservative gik til valg på at vi skal bruge den sunde fornuft og fastholde et skarpt fokus på den helt almindelige kommunale service. Vi gik til valg på at stoppe UNESCO-projektet, og at engvejsarealet fredes i de næste fire år. På økonomisiden et fokus på at sætte tæring efter næring, stoppe lånoptagning og skatten i ro. Og så er der et stort digeprojekt som vi skal have en god snak med borgerne om og finde en løsning som alle kan se sig i.

Og alt dette, sammen med Venstre og Socialdemokraternes ønsker, skal vi nu forsøge at binde sammen. Bliver det let? Det tror jeg ikke, men jeg ved, at Nicolaj og Helle og de andre fra de to partier også har et stort hjerte for Dragør og lysten til, at vi finder en løsning. Så nu trækker vi i arbejdstøjet lidt senere på formiddagen og så håber jeg det bedste for Dragør.

Endnu en gang tusind tusind tak for opbakningen.

På Konservatives vegne

/Kenneth