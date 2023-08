Regnbueflaget til tops

Lørdag den 19. august blev der flaget med regnbueflaget i Dragør Kommunes to officielle flagstænger, som er placeret henholdsvis på Nordre Væl og foran Dragør Rådhus.

Fra Dragør Kommune blev det meddelt, at de ved at flage med regnbueflaget ønskede at markere den mangfoldighed, åbenhed og tolerance, der i forbindelse med Copenhagen Pride Parade, der blev afviklet i København samme dag, også bliver markeret.