Revy med bid og vid

Af Henrik Askø Stark

Der var stuvende fuldt i den lille, intime sal hos Teater Play på Strandlodsvej, da Amager Revyen lørdag den 18. maj holdt en festlig premiere på årets revy.

Dragør Nyt var inviteret med til arrangementet, der både bød på rød løber, bobler, fremragende stemning – og en herlig revy, der med bid og vid gik godt i kødet på en række af tidens tendenser i både samfund og magtelite.

Amager Revyen er en professionel revy, der blev grundlagt i 2018 af blandt andre Dorte Munksgaard, der er et velkendt ansigt i Dragør efter sine mange år som en af drivkræfterne i Dragør Revyen, og hun er fortsat med i ledelsen af Amager Revyen.

Ekstraforestillinger

På sine få leveår har revyen fået etableret sig som en fast del af revyscenen, og succesen er til at tage og føle på. Årets forestillinger blev således hurtigt stort set meldt udsolgt, og trods tilkomsten af flere ekstraforestillinger er der nu blot ganske få billetter til salg.

Revyen afvikles i hyggelige omgivelser, som til daglig blandt andet også huser standupshow – og det fungerer fremragende i den velopbyggede sal med plads til cirka 90 gæster.

Indlevelse og humor

De mange numre i årets udgave, der er instrueret af Mikkel Reenberg, afvikles i et medrivende tempo. Tekster såvel som akkompagnementet, der leveres af kapelmester Morten Østergaard, leveres flydende og med forrygende indlevelse og humor, hvor det ene grin hastigt efterfølges af det næste.

De talrige små numre trækker tråde til mange aktuelle brændpunkter i tiden, både store som små – og i en række tilfælde med referencer til Amager (og Dragør), så man løbende mindes om, at det også er en lokal revy.

Der gives rap over fingrene til både magthavere og borgere, høj som lav – og det hele fremføres veloplagt og i god nærkontakt med publikum. Pointerne kommer tydeligt igennem, og de rammer både over og under bæltestedet, men hele tiden med glimt i øjet.

Er man til et par underholdende timer i godt selskab, så går man ikke galt i byen, hvis man når at sikre sig nogle af de sidste billetter til årets forestillinger, der løber frem til den 21. april.

Senere i år kan man her i Dragør glæde sig til, at Dragør Revyen til efteråret på Dragør Fort vender tilbage med en helt ny revy.

Amager Revyen 2023 spilles på Teater Play, Strandlodsvej 7, 2300 København S. Se mere på amagerrevyen.com