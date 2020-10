Røde Kors-indsamling

Søndag den 4. oktober samlede tusindvis af danskere ind til Røde Kors’ arbejde for, at ingen skal stå alene. I hovedstaden var omkring 900 på gaden, og i Dragør blev der indsamlet 43.868 kr. Det samlede resultat på landsplan blev omkring 13,5 mio. kr.

»Vi er meget glade for resultatet og taknemmelige for, at så mange mennesker valgte at bruge deres søndag på at hjælpe andre på trods af vejret. De indsamlede penge går blandt andet til at sikre, at ingen skal stå alene – hverken i forbindelse med krig og katastrofer ude i verden og eller herhjemme i Danmark. Dem møder vi i vores sociale indsatser i hovedstadsområdet, og vi kan se, at der er et behov. Derfor et stort tak herfra til både indsamlerne, de frivillige, som får indsamlingen til at fungere, og til de mange københavnere, som har doneret penge i dag,« siger Trine Steffensen, som projektleder for landsindsamlingen hos Røde Kors Hovedstaden.

Hvis man ikke var hjemme, da indsamlerne var forbi, kan man stadig nå at give et bidrag. Brug MobilePay til nummer 63110 eller send en sms med teksten 200 til 1290 for at give 200 kroner.