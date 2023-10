Hanne Rimmen.

Rotarymøde

Torsdag den 19. oktober kl. 18.30–20.00 kommer Hanne Rimmen og fortæller om iværksætteri via sociale medier og om hendes rejse mod at blive strikdesigner.

Med 89.000 følgere på Instagram og en blomstrende strikke-forretning er Hanne Rimmen en af vor tids nye selvstændige. Fra bopælen i Dragør sælger hun strikkedesigns over hele verden, og så samarbejder hun desuden med flere af de største garnfirmaer i branchen.

Alle med interesse for Dragør Rotary Klub, iværksætteri, sociale medier eller strik er meget velkomne til mødet, som foregår på Dragør Strandhotel (deltagerne betaler selv for middagen under mødet).

Gratis adgang. Se annonce på side 5.