Vi har modtaget:

Rudaizky spidskandidat

Dansk Folkeparti i Region Hovedstaden afholdt søndag den 13. juni opstillingsmøde, hvor kandidaterne til regionsrådsvalget den 16. november blev fundet.

Som medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden og som gruppeformand blev jeg på opstillingsmødet udnævnt til partiets spidskandidat.

To øvrige andre kandidater fra København fik fine placeringer. Lars Vestergaard blev nummer tre, mens listens yngste kandidat, førstegangsopstillede Cecilie Kristensen, på 27 år, kom ind som nummer ni på listen.

Bornholms stemmesluger, Rene Danielsson blev nummer to på listen. De to tidligere folketingsmedlemmer, Marlene Harpsøe og Morten Marinus blev nummer fire og og fem.

De følgende pladser blev besat af Eva Bechmann, Amida Sardar, Paw Karslund samt Cecilie Kristensen – og Jan Erik Messmann, der også er tidligere folketingsmedlem.

Valgtemaer

DF går til valg på at få afskaffet de lange ventetider på mammografi-scanninger, at få nedbragt de fortsatte forsinkelser på operation af brystkræftpatienter og at få reduceret den lange ventetid på andre undersøgelser og operationer.

Vi er også meget bekymret over, at unge med psykisk sygdom dropper ud af deres uddannelse på grund af lang ventetid på psykiatrisk behandling.

Og så synes vi, at det er foruroligende, at borgerne skal rende rundt med permanent hovedpine i årevis, fordi Hovedpinecentret ikke har kapacitet til de syge borgere.

Af andre ting, som DF vil tage op til regionrådsvalget, er kampen mod de røde partiers fortsatte indskrænkning af busruter og den deraf følgende konsekvens, at passagerer »flyttes« fra den kollektive trafik over i privatbiler.

Rent spildevand, flere træer og flere grønne områder bliver også en vigtig del i DF’s kampagne.

Med venlig hilsen

Finn Rudaizky

Spidskandidat for Dansk Folkeparti til regionsrådsvalget