Pynter sig med lånte fjer

Under overskriften: »Delaftale om busser og lokaltog«, vildleder Enhedslistens medlem af Region Hovedstaden, Marianne Frederik, med sit indlæg i Dragør Nyt den 13. september (nr. 37 – side 8, red.) om, at Enhedslisten skulle være med i en delaftale om busser og lokaltog. Men, det er Enhedslisten slet ikke. Der er nemlig slet ingen delaftale, men der er en budgetaftale i Region Hovedstaden for sundhed, sygehus og trafik, som alle partier, dog ikke Enhedslisten, er med i.

Det er Enhedslistens legitime valg at sige nej til at være budgetparti, men det er uanstændigt bagefter at offentliggøre, at partiet er med i en delaftale, som ikke eksisterer.

På det seneste møde i regionsrådet, tirsdag den 26. september, gentog Enhedslisten sin urigtige »forbrugeroplysning«. Det blev skarpt tilbagevist af såvel Socialdemokratiets Nicolai Kampmann samt af undertegnede selv.

Det havde været rimeligt, hvis Marianne Frederik havde beklaget sin udlægning af fakta. Det ønskede hun ikke.

I politik er det nogen gange bedre at tabe ansigt end at tabe hovedet – men det gælder altså ikke for Enhedslisten.

Med venlig hilsen

Finn Rudaizky

Medlem af Region Hovedstaden for Dansk Folkeparti