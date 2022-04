Ryd op i påsken – og hjælp mennesker i nød

Med krigen i Ukraine er der for tiden megen fokus på behovet for nødhjælp – men det er bestemt ikke det eneste sted, behovet findes.

Organisationen Nødhjælpsdepotet har siden 1990 hjulpet mennesker i nød rundt om i verden – og den tog faktisk sin begyndelse i et område endnu tættere på Danmark, nemlig i de baltiske lande, der efter murens fald fik deres selvstændighed tilbage.

Dragør Nyt har lavet et samarbejde med Nødhjælpsdepotet, der samler genstande ind, sorterer og klargør dem – og efterfølgende distribuerer dem til mennesker i nød.

Har man en aflagt symaskine, cykel, værktøj eller redskaber og lignende (ikke tøj og møbler), så kan man onsdag den 20. april kl. 10–15, torsdag den 21. april kl. 10–18 samt og fredag den 22. april fra kl. 10–15 aflevere dem hos avisens redaktion på Søndre Tangvej 22 – så vil Nødhjælpsdepotet sørge for, at de får et nyt liv hos mennesker, der har brug for det.

Skulle der være virksomheder, der ligger inde med aflagt udstyr, såsom røntgenapparater eller lignende, så er det også noget, der er stort behov for. I givet fald må man meget gerne henvende sig herom på tlf.nr.: 28 99 46 98 – også for at aftale eventuel afhentning af større mængder.

Læs mere i opslaget på side 5 i ugens avis.