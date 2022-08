Så er der atter havnefest i Dragør

Således indledes de musikalske oplevelser lørdag af Rene og værsgo – i form af duoen René Richardt og John Kofoed – som for første gang giver deres forrygende Gasolin-show på Dragør Havnefest.

Herefter går det slag i slag lørdag med velkendte navne som Rasmus Nøhr, Moonjam og Hvide Løgne, der lover at afslutte aftenen med et brag.

Søndag bliver der blandt andet mulighed for at synge med på John Mogensens sange, når John Mogensen Tribute spiller op, og senere afsluttes festen af Abbatizers, der optræder for første gang ved Dragør Havnefest – og som helt sikkert vil få sat gang i både stemmebånd og dansefødder, når de giver den gas med det svenske superbands forrygende festmusik

Husk at købe festtegn til støtte for musikken, lyder opfordringen fra Philip Helgstrand, der afslutningsvis beder vejrguderne om godt vejr – eller om i det mindste at holde regnen væk.

Og det ser i skrivende stund ud til, at bønnen bliver hørt – p.t. lover vejrudsigterne sol, tørt og 21–22 grader.

