Så er det tid til Dragør Kulturnat

Fredag den 9. september er det tid til årets udgave af Dragør Kulturnat, som igen i år byder på en række af kulturelle og sjove oplevelser i byen.

Har man lyst til at få rørt sig, så er der både mulighed for at opleve og selv at prøve fægtning på Badstuevælen – samt en lang række vandsportsaktiviteter ved Det Maritime Hus, hvor Dragør Ungdomsskole ud over motorbåd, kano, stand up paddle med mere også giver mulighed for at prøve sumobrydning.

Museerne har mange tilbud i anledning af kulturnatten. Både Mølsteds Atelier på Doktor Dichs Plads 1 og lodsmuseet holder ekstraordinært åbent, på Dragør Museum er der omvisninger, på museumskutteren Elisabeth K571 er der åbent skib – og i Dragør Besøgscenter kan man skrive postkort med fyldepen og laksegl som i svundne tider.

Dragør Bibliotek på Vestgrønningen byder indenfor til en række forskellige aktiviteter, hvor man blandt andet kan komme ud i krogene af den gamle bygning. Og er man til kunst, er der aftenåbent både i Dragør Havnegalleri, som byder på en udstilling af hele fire kunstnere, samt i det gamle bådeværft, hvor der p.t. er udstilling ved Fanny Brendstrup.

Hos Historisk Arkiv Dragør på Stationsvej kan besøgende gå på opdagelse i Dragørs historie – og blive klogere på, hvad man egentlig kan bruge arkivet til.

En række af byens forretningsdrivende har ekstraordinært længe åbent fredag aften, og mange steder kan man både finde gode tilbud og få en hyggelig snak – og flere steder er det muligt at få lidt til ganen eller maven. Der er konkurrencer, musikalske oplevelser, fredagsbar, man kan lave perlearmbånd, få tjekket og ordnet sine gamle briller, få vurderet smykker og meget mere.

Fælles for alle aktiviteterne er, at der er gratis adgang – og man kan se meget mere om de mange oplevelser på side 7 i denne uges avis.