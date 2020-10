Nyt fra VSK Dragør:

Sæsonstart i ligaen

Sæsonen 2020/2021 er nu gået i gang for VSK Dragør, hvor både klubbens første- og andethold tørner ud i 2. division øst pulje 1. De to VSK-hold skulle have mødt hinanden i den første turneringskamp, men dette opgør måtte desværre udsættes. I stedet for tog førsteholdet imod Haslev, der havde taget turen til Hollænderhallen – og dette opgør gik knap så godt.

Allan Mogensen var første spiller på banen. Han mødte Haslevs Paw Hessellund. Allan Mogensen spillede en god kamp og fik 869 kegler, mens Paw Hessellund ikke helt kunne finde rytmen og måtte nøjes med 822 kegler.

Per Christensen måtte i opgørets kamp nr. 2 nøjes med 831 kegler. Udeholdets Henry Hansen fandt banen og vandt sikkert med 870 kegler.

Jørgen Risnæs måtte tage til takke med 843 kegler til VSK – muligvis på grund af lidt ondt i knæet. Modstanderen Carina Tandrup klarede sig godt og fik 854 kegler.

I opgørets sidste kamp stillede Lene Petersen op for VSK. Også hun klarede sig mindre godt og måtte nøjes med 850 kegler. Christian Schrøder – en af de gode Has-lev-spillere – slog Lene med 880 kegler.

VSK tabte kampen med 2–8, og keglerne blev 3.393–3.426.

VSK’s andethold tager først hul på sæsonen senere. Første kamp er programsat til den 31. oktober, hvor modstanderen er RKK 3 fra Roskilde.

Generalforsamling

Der har været afholdt generalforsamling VSK. Her fik den nu afgået formand, Allan Olsen, mulighed for at sige pænt farvel og tak. Desværre har også klubbens sekretær og æresmedlem Willy Mose måtte trække sig på grund af sygdom. Fra VSK Drag-ørs side takkes for de mange års arbejde i klubben.

Den nye bestyrelse består herefter af formand Allan Mogensen, kasserer Lene Petersen og sekretær John Nielsen. Spillerudvalget består af Alice Gad samt bestyrelsesmedlem Erik Pultz.