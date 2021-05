Ellen Rosendal Kjærsgaard scorer flot 3.-plads i talentkonkurrencen »Unge Forskere«.

Sciencetalent på podiet

Ellen Rosendal Kjærsgaard fra Dragør blev nummer tre i stor talentkonkurrence

Hvert år i konkurrencen Unge Forskere dyster Danmarks største naturvidenskabelige talenter om titlen som årets forskertalent.

I år havde talentkonkurrencen deltagelse af Dragør-borgeren Ellen Rosendal Kjærs-gaard, som stillede op for NEXT Sukkertoppen Gymnasium i Valby, hvor hun går på biokemi-linjen.

Ellen Rosendal Kjærs-gaard stillede op med projektet med den for lægmand noget avancerede titel »Nedbrydelse af 1,1,2,2-tetrafluoroethyl methyl ether i atmosfæren« – altså et klimaorienteret projekt, som den unge forskerspire selv sætter følgende forklarende ord på:

»Mit projekt går ud på at undersøge alternativer til CFC-gasser, som blandt andet bruges som kølevæsker. Jeg har undersøgt, hvordan de nedbrydes i atmosfæren. Jeg har specifikt undersøgt nedbrydningen af stoffet 1,1,2,2-tetrafluoroethyl methyl ether i atmosfæren.«

Med tredjepladsen i konkurrencen fulgte ud over æren en præmie på 8.000 kr. til den unge gymnasieelev, der i øvrigt oplyser, at hun satser på at læse kemi på universitet, når hun er færdig på gymnasiet.