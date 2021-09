Vi har modtaget:

SF siger nej til UNESCO

Vi har i SF selvfølgelig fulgt planerne om Dragør Kommunes eventuelle ansøgning til UNESCO – eller rettere sagt, at få Dragør gamle by udnævnt til UNESCO Verdensarvsted.

Dragør by er værd at bevare og beskytte – derom ingen tvivl. Der er gjort meget godt for at bevare det historiske indtryk af en lille, harmonisk fiskerby.

Kolleger og bekendte har tit henvendt sig til mig, fordi de havde være på besøg i den gamle by, og de ville bare sige, hvor god en oplevelse det havde været, og at de misundte, at jeg boede der. Jeg har jo været glad og stolt på Dragørs vegne – og så ikke nævnt, at jeg egentlig selv bor i Store Magleby.

Den gamle by er en perle – uden tvivl. Det er forståeligt, at så mange finder vej herud og nyder en gåtur i de stille, smalle gader. Nu er den gamle by ikke anlagt eller indrettet til ære for turister. Her bor mennesker, som har en almindelig hverdag, ligesom alle andre. Jeg går ud fra, at de bosatte sig her for at få et velfungerende hjem i ro og fred – et hjem – ikke et museum.

Nærdemokrati

Nu er det er jo min og SF-Dragørs tanker, jeg lige har skrevet om. Men det, som vægter mest, er holdningen hos de mennesker, som bor og har deres dagligdag i den gamle by. Der fornemmer jeg en stor modstand.

Det nære demokrati er en vigtig ting for os. Er modstanden stor blandt de mennesker, som beslutninger i kommunalbestyrelsen berører, vil det vægte højt for os.

Jeg vil i denne sag med UNESCO nærmest sige, at der skal være et overvejende flertal blandt beboerne i den gamle by, som er positivt indstillet over for UNESCO, før det kan blive til virkelighed. SF siger på den bagrund nej til UNESCO-planerne.

Med venlig hilsen

Kim Grønved Nielsen

Spidskandidat SF-Dragør